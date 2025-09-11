「プランスドランジュ賞・仏Ｇ３」（１４日、パリロンシャン）プランスドランジュ賞・Ｇ３（１４日、仏パリロンシャン）に出走するクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇）は１０日、シャンティイにあるエーグル調教場の芝周回コースへ。地元馬と併せる予定で先行したが、後続馬が遅く最後まで単走。騎乗した北村友は「正直、物足りない感じで終わってしまいました」と振り返りながらも、「コンディションはいいです。相手