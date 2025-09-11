「ローズＳ・Ｇ２」（１４日、阪神）１２番人気のＮＨＫマイルＣで後方から猛然と追い込み、勝ったパンジャタワーに僅差の３着と善戦したチェルビアットが始動する。１０日、栗東坂路での最終追い切りは４Ｆ５６秒０。前半は行きたがる面を見せつつも我慢が利き、ラスト１Ｆは１２秒３で力強く駆け上がった。高野師は「馬は元気ですし、動きも良かったです」と好感触。「ただ、夏を越して少し気になるのは発汗。汗をかき切れ