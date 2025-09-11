「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）初対戦の皐月賞馬に挑戦状をたたきつける。１勝クラスの稲城特別を圧勝したレッドバンデは１０日、美浦Ｗで併せ馬。レイククレセント（４歳１勝クラス）を追走し、直線は内に進路を取って馬なりで併入。６Ｆ８３秒７−３７秒５−１１秒４をマークした。動きを見届けた大竹師は「もう少し持ったまま鼻面を合わせられれば良かった。馬体重は現時点で前走（４８４キロ）からプラス１