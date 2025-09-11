ソフトバンクの柳町達外野手（28）が残り18試合での決勝打増産を誓った。9日に敵地で日本ハムに敗れたチームは10日、きょう11日のロッテ戦（ZOZOマリン）へ向けた移動日。現在、両リーグトップの出塁率・388を誇り、現在チームトップタイの勝利打点9と勝負強さを見せる背番号32は、リーグ連覇へ“V撃”への強いこだわりを語った。柳町にとっては“V撃”がより重要だと感じさせられた終盤の直接対決だった。9日の日本ハム戦を反