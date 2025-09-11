日本ハムの八木裕打撃コーチ（60）が、頭部負傷の影響で札幌市内の病院で入院治療を受けることが10日、分かった。入院期間は最低でも1週間の見通しで、現場復帰にはさらに時間を要する可能性がある。代わって11日のオリックス戦（エスコン）から、横尾俊建2軍打撃コーチ（32）が1軍に合流する。アクシデントが起こったのは9日のソフトバンク戦。8回に上原が近藤を二飛に打ち取ったが、その際に折れたバットが一塁側ベンチ最前