「有力馬次走報」（１０日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆セントウルＳ覇者カンチェンジュンガ（牡５歳、栗東・庄野）はスプリンターズＳ（２８日・中山、芝１２００メートル）へ。◆栗東・今野厩舎の動向。レパードＳ覇者のドンインザムード（牡３歳）はジャパンダートクラシック（１０月８日・大井、ダート２０００メート