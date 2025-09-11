「ローズＳ・Ｇ２」（１４日、阪神）秋初戦に臨むオークス馬カムニャックが１０日、栗東坂路で最終リハ。４Ｆ５５秒１−３９秒４−１２秒１をマークし、順調な仕上がりを示した。ローズＳにオークス馬が出走するのは１６年のシンハライト以来、実に９年ぶり。友道師は「結果を出して、次に行きたい」と、目標とする秋華賞（１０月１９日・京都）での２冠へ向けて、弾みとすることを誓った。Ｇ１馬らしく、堂々たる振る舞いで