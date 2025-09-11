声優の羽佐間道夫（91）、山寺宏一（64）、林原めぐみ（58）、武内駿輔（27）たちが出演する「20周年記念ボイスシネマ声優口演ライブ2025」が全国4都市で7公演行われることが11日、発表された。10月31〜11月2日に東京・読売ホールで4公演、11月22日に愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館、12月6日に仙台・電力ホール、同20日に大阪・新歌舞伎座で行われる。「ボイスシネマ声優口演」は、映画「ロッキー」シリーズのシルベスター・