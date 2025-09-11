学歴詐称問題をめぐって不信任決議案が可決していた静岡・伊東市の田久保真紀市長が１０日、伊東市議会を解散した。市長が抱える問題によって市議会を解散したことで約４５００万円の税金がかかることになる。田久保氏はこの日、記者団に「市民に信を問うべきだと考えた。議会を変える新しい力に期待したい」とコメント。ＳＮＳでは「信を問うなら出直し選挙では？」「それなら市長辞職で市長選だよな」「いや、卒業証書見せれ