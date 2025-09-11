ヤクルトの主砲・村上宗隆内野手（２５）の打棒が、止まらない勢いを見せている。１０日の中日戦（神宮）では「４番・三塁」で先発出場。４回に相手先発・金丸の１５０キロ直球を捉え、逆方向の左翼スタンドへ１９号２ランを放った。外角低めの難しい球をバットの芯で仕留め、もはや「速球に弱いのではないか」という一部の疑念をも完全に吹き飛ばす一撃となった。ケガによる約３か月半の長期離脱を経て７月２９日に一軍復帰。