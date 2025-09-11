Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）の動きを巡って、新たな動きが出てきた。角田は４月の日本グランプリ（ＧＰ）で緊急昇格後は低迷が続き、去就問題が過熱。夏休み明け再開初戦のオランダＧＰこそ９位入賞だったが、続く７日のイタリアＧＰ決勝では姉妹チーム・レーシングブルズのリアム・ローソンとの?同士討ち?の影響もあって１３位に沈んだ。すでに角田のレッドブル退団は既定路線となっているが、チームの重鎮ヘルムート