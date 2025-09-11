ＤＤＴプロレスのＫＯ―Ｄ無差別級王者・平田一喜（３７）が史上初の戦わずして最多防衛記録樹立を狙っている。平田は８月３１日の後楽園大会で、いつでもどこでも挑戦権（いつどこ権）を行使し、ベルトを奪取したばかりの上野勇希から激勝。キャリア１５年目にして初戴冠となった。普段は前座を中心にダンスで会場を沸かせている新王者を、観客は大喝采で迎えた。後日、取材に応じた平田は「全然、やっちゃったなという感じ