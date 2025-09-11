夢舞台へ望みをつなぐチームは――。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦が１１日から北海道・稚内市みどりスポーツパークで開幕する。女子は五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）、フォルティウス、ＳＣ軽井沢クラブによる三つどもえの戦い。男子はコンサドーレとＳＣ軽井沢クラブの２チームで争われる。ＬＳのフィフスとして２２年北京五輪銀メダルに貢献した石崎琴美さん（４６）が