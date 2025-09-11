「LINE電話ができない！」を今すぐ解消する方法と題した動画で、ひらい先生が登場。動画内ではLINEを使った通話ができない時の主な3つの原因について、具体例を挙げながら解説した。 ひらい先生は「この電話ができない状態っていうのが、主に3種類に分かれてまして」とし、1つ目は「電話、通話がそもそもできない状態」、2つ目が「音や声が聞こえないとか、鳴らない場合」、3つ目に「接続であったり、ネットワークに問題