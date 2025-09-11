髪型で雰囲気を変えたいけれど、派手すぎるのは避けたい……。そんな40・50代にぴったりなのが「ウルフレイヤー」。程よくくびれを効かせることで軽やかさと上品さを両立でき、大人世代にもなじみやすいのが魅力です。今回は人気美容師さんたちの投稿から、ウルフレイヤーをレングス別にご紹介します。 ロングに映えるくびれウルフ ロングヘアにレイヤーをたっぷり入れ、ウルフ風のくびれシルエットを描