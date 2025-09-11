逆転優勝を目指す日本ハムが１０日、首位・ソフトバンクとの直接対決を見据え、ローテを再編した。１１日のオリックス戦（エスコン）で北山亘基投手（２６）が今季チーム初、自身でもプロ初の中５日で先発する。「残りの数試合で優勝が決まる最終局面。『中５日でいってくれ』というのはうれしい反面、チームの行く末を左右する。責任を持って投げたい」と力を込めた。２本柱をソフトバンク戦にぶつける。首位を３ゲーム差で追