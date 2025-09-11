◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）プロボクシングＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が今、感じていることを語るコラム「ＢＩＧＢＡＮＧ！」。第６回は目前に迫った、スーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥の防衛戦を大胆予想