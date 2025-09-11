「５５」は吉村禎章が入団から４年間つけて槙原寛己、駒田徳広とともに「５０番トリオ」として活躍したのも印象深いが、その後、松井秀喜が確固たるイメージをつくり上げた。石川・星稜で１年から４番に座り、夏は３年連続で甲子園に出場。３年時の５打席連続敬遠は社会現象にもなった。９２年のドラフトでは４球団が競合する中、長嶋茂雄監督がくじを引き当て、巨人入りした。９３年５月１日のヤクルト戦、７番・左翼でデビ