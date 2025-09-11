◆京滋大学リーグ▽第２節３回戦花園大１２―０大谷大＝７回コールド＝（１０日・京都府太陽が丘）花園大の最速１５５キロ右腕・藤原聡大投手（４年）が１０日、中１日で大谷大との３回戦に先発した。疲労も残る中、最速１５０キロをマーク。５回２安打無失点１０奪三振の好投で、チームを勝利に導いた。並々ならぬ覚悟がにじんでいた。藤原聡は３回１死二塁のピンチを２者連続の３球三振で切り抜けると、雄たけびを上げた。