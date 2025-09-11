ＶＴｕｂｅｒの大神ミオが１０日、横浜市のぴあアリーナＭＭで「１ｓｔＬｉｖｅＯｕｒＳｐａｒｋｌｅ」を開催した。ありったけの歌声を響き渡らせた。デビューから約７年にして、初のソロライブ。満を持してのステージに大神は「この舞台に押し上げてくれたみんな、ありがとう。こんなに大きい会場でライブをさせてもらえて本当に幸せ者です」と満面の笑みを輝かせた。約２時間にわたって歓声を浴び続け「すごい声！感