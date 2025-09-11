◆ローズＳ追い切り（１０日、栗東トレセン）３日間開催３重賞の追い切りが東西トレセンで行われ、春のＧ１馬が秋の始動戦に向けた動きを披露。秋華賞トライアルの第４３回ローズＳ・Ｇ２（１４日、阪神＝３着まで優先出走権）のオークス馬カムニャックをヤマタケ（山本武志）記者が「見た」で仕上がりに迫った。友道厩舎のレース当週は「動きがないのは元気な証拠」と考えるようにしている。しっかりと負荷をかける１週前追い