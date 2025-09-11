競泳の国民スポーツ大会（通称国スポ、１３日開幕・インフロニア草津アクアティックセンター）を前に、静岡選手団が１０日、静岡市内の水泳場で直前合宿を行った。７月の県選手権で５０メートル自由形の日本記録を樹立した松本周也（２５）＝ひまわりネットワーク、伊東高出＝がこの日から合流。成年男子自由形５０メートルと１００メートルの２種目に出場し、表彰台を目指す。この夏、下田市生まれの松本が一躍、脚光を浴びた