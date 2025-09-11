◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）巨人が広島に逆転勝ちし、今季３度目、５月以来の４連勝。８月２４日以来の貯金１とした。同点の８回１死満塁から代打で登場した坂本勇人内野手（３６）が左犠飛を放って試合を決めた。◆阿部監督談―代打・坂本が決勝犠飛。「そういう時のためにいてくれているので」―ここぞでベテランの力は頼りになる。「とても大きいですね」―短期決戦に向けて勝