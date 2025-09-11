横浜市の大黒ふ頭では、ナンバープレートのない車が多数放置されている。車は長期間放置されたようなものだけでなく、新車同然に見えるものもあった。横浜市港湾局は、海外輸出前の中古車とみて、所有者への指導を続けている。路肩にズラリと並ぶ“ナンバーがない車”取材班が向かったのは、横浜市にある「大黒ふ頭」。リポート：たくさんの車が道路の脇に止まっています。あ…ナンバープレートのない車がたくさん止まっていますね