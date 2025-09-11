アメリカと中国の国防相と外相が相次いで電話会談しました。アメリカ国防総省は10日、ヘグセス国防長官と中国の董軍国防相が9日に電話会談を行ったと発表しました。米中の国防相による対話は第2次トランプ政権の発足後初めてで、今後も協議を続けることで一致したとしています。ヘグセス国防長官は「中国との紛争を望んでおらず、体制転換や締め付けも追求していない」と伝えたということです。一方、董軍国防相は「開放的な姿勢を