プロ野球セ・リーグは10日、各地で3試合が行われました。クライマックスシリーズ（CS）出場へ負けられない戦いが続く3位のDeNAは、優勝を決めている阪神に快勝。初回に1点を先制されますが、4回に筒香嘉智選手の第16号3ランで逆転。さらに6回のオースティン選手のソロホームラン、7回の蝦名達夫選手の2点タイムリーヒットで阪神を引き離しました。一方の阪神はDeNAと同じ7安打も打線がつながらず、優勝を決めた7日以降は2連敗とな