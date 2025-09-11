アメリカにある韓国企業で日本人3人を含む475人が不法就労の疑いで拘束された問題で、現場近くに住む人からは不安の声が聞かれました。櫻記者の報告です。櫻茜理記者（NNNエラベル）「韓国企業の工場が立ち並ぶエリアで、この奥に摘発が行われた建設中の工場があります。完成すれば多くの雇用が生まれる場所となっています」アメリカの移民当局は4日、ジョージア州にある韓国企業の工場を摘発し、日本人男性3人を含む作業員ら475人