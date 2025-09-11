「45年ぶりの本気」ワークマン展示会で見た“覚悟”（筆者撮影）【画像を見る】ワークマンの展示会、気になる「XShelter」の威力を豪雨、極寒、暖冬を再現した「気候変動・没入体験ゾーン」で徹底検証した様子はこんな感じ現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第7回は2025年9月1日に開催された「過酷体験が可能なワークマン