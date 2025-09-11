アフマダリエフをついに迎え撃つ井上。この両雄のマッチアップは国際的な話題ともなっている(C)Getty Images「“モンスター”にとって最も厳しい試練となるのも彼」ボクシングファン垂涎の一戦が間近に迫っている―――。日本が誇る最強王者、現在は世界スーパーバンタム級の4団体王座を保持する井上尚弥（大橋）が9月14日、WBA同級暫定王者ムロジョン・“MJ”・アフマダリエフ（ウズベキスタン）の挑戦を受ける。【動画】怒涛の