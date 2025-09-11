札幌のすすきのでパブクラブを無許可で営業したとして札幌の会社「M's」の会長の男ら3人が再逮捕されました。風営法違反の疑いで逮捕されたのは札幌の会社「M’s」の会長武藤健太郎容疑者ら男3人です。3人はことし5月から8月にかけて札幌市中央区南5条西3丁目の「パブクラブ アレンデール」を無許可で営業した疑いが持たれています。警察は3人の認否を明らかにしていません。この事件では店長の女や名義を貸した疑いがある男