◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）３つ目のアウトを確認した大勢は、笑顔でマウンドを駆け降りた。同点の８回に登板。１死一、二塁のピンチを背負ったが、菊池を三振。佐々木をこの日最速１５６キロで左飛に打ち取って切り抜けた。その裏に勝ち越し、山崎に次ぐチーム２位の８勝目。１６年マシソンに並ぶ球団最多の４９ホールドポイントとし、「記録を積み重ねられているのも野手の皆さんが守ってく