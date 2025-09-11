◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）信じて託した。同点の８回無死一、二塁。阿部監督は二塁走者の泉口に代走・増田大を起用し、５番・岸田には送りバントではなくヒッティングのサインを出した。「勝負強さも持っていますし、クリーンアップに置いている以上は、と思って打たせました」。勝負どころで迷いは一切なかった。２ストライクと追い込まれてからの３球目、速球に食らいついて高いバウンド