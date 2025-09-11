将棋の藤井聡太王位＝竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第６６期王位戦七番勝負第６局が１０日、東京・渋谷区の将棋会館で指し継がれた。先手の藤井が勝利し、６連覇を達成した。通算タイトル獲得数が３１となり、歴代４位の渡辺明九段に並んだ。藤井は４勝２敗で防衛を決めたが、今年に入り３度目の２日制の対局となる永瀬の研究手に苦戦していたことを告白。「永瀬九段の工夫を受けるというよう