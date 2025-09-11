◇セ・リーグ広島3―4巨人（2025年9月10日東京D）広島は10日、敵地で巨人に3―4で逆転負けを喫し、自力でのクライマックスシリーズ（CS）進出の可能性が消滅した。先発・大瀬良大地投手（34）が2度リードする展開で2発を被弾して流れを失うと、8回には島内颯太郎投手（28）が先頭打者への四球から決勝点を献上した。大失速した昨年9月さながらの、今季4度目となる6連敗。借金は同最多の14に膨らんだ。島内は、左翼へ舞い