◇セ・リーグ中日6―3ヤクルト（2025年9月10日神宮）井上竜の苦境を救う快投だった。中日・金丸が6回5安打2失点で1カ月ぶりとなる2勝目を挙げ、チームの連敗を3で止めた。「球界を代表する打者と対戦できた。ヒヤッとしましたが、もっと安心して見てもらえるように頑張ります」最強打者と対峙（たいじ）して燃えた。村上と初対戦となった2回先頭の場面。1ボール2ストライクからの5球目、外角152キロ直球で空振り三振だ