◇セ・リーグ広島3―4巨人（2025年9月10日東京D）【野村謙二郎視点】初回、4回に援護をもらった直後の失点。それが良くないと大瀬良が一番分かっていると思うが、やはりもったいなかった。前回3日のDeNA戦は7四球。今回は無四球と改善されたが、肝心なところで痛打された。この日はボールを引っかけ気味で、内角をしっかり突くことができなかった。フォークを多投して縦の変化をつける投手ではなく、横の揺さぶりで勝