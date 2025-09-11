日本最大級お取り寄せサイトで殿堂入りを果たした極上スイーツブランド「toroa（トロア）」が、2025年9月16日(火)～9月22日(月)の期間限定で京都伊勢丹に登場♡全国のお取り寄せファンを魅了してきた「とろ生チーズケーキ」をはじめ、シュークリームやレーズンサンド「トロバタ」など豊富なラインアップが一堂に。ここでしか味わえない新作も見逃せません。 大賞受賞スイー