13日に国立競技場で開幕する陸上の世界選手権東京大会で、男子走り高跳びの真野友博（九電工）が2大会ぶりの入賞を目指す。2022年オレゴン大会で日本人初入賞を果たした後は苦戦が続いたが、今季は持ち味の助走が安定し、手応えをつかんでいる。スタンドからライバルの快挙を見届けた。初出場だった昨年のパリ五輪。真野が予選で敗退した一方、国内でしのぎを削ってきた赤松諒一（西武プリンス）は決勝で2メートル31をマークし