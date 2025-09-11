最終局面を迎えているW杯アフリカ予選。混戦のグループDで初の本大会出場に王手をかけたのがFIFAランク73位（2025年７月22日現在）の“伏兵”カーボベルデ代表だ。23年11月16日にアンゴラ代表とスコアレスドローだったカーボベルデは同21日にエスワティニ代表を２−０で下す。24年６月８日のカメルーン戦は１−４と敗れたが、ここから夢物語のような奇跡の快進撃を開始。６月11日にリビア代表、25年３月20日にモーリシャス代表