札幌市北区の認可保育所で２０２４年、当時１歳の男の子が食べ物を喉に詰まらせ死亡した事故について、その検証報告書が札幌市に提出されました。報告書では「食材の大きさが不適切だった」などの指摘がありました。 札幌市の秋元市長に９月１０日に提出されたのは、札幌市北区の私立認可保育所で起きた男の子の死亡事故についての検証報告書です。当時１歳の男の子は２０２４年１０月、給食で提供された薄切り肉を喉に詰まらせ