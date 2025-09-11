ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落し、前日比220.42ドル安の4万5490.92ドルで取引を終えた。米消費者物価指数（CPI）の発表を前に様子見姿勢が広がり、積極的な買い注文が手控えられた。ダウ平均は9日に終値最高値を更新。11日にCPI発表を控え、高値警戒感から当面の利益を確定する売りが目立った。ハイテク株主体のナスダック総合指数は3日続