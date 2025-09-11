◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）鯉キラーぶりを発揮した。打った瞬間、トレイ・キャベッジ外野手（２８）はフェンスオーバーを確信していた。２点を追う初回１死。カウント２―２から広島の先発・大瀬良の投じた高めのフォークを完璧に捉えた。数歩、打席を踏み出した位置で視線を送った右翼席中段に白球が飛び込む。「反撃ののろしをチームで上げようと取り組んでいた。自分にとっても非常に良か