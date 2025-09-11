元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女・希空（のあ）さんが、あざとショットを披露した。希空さんは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「エンジェルかわっ髪の毛色落ち早くない？？」とつづると、ぬいぐるみ片手に、赤のオーバーＴシャツとミニスカをあわせた全身ショットを投稿した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。