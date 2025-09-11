◆米大リーグアスレチックス―レッドソックス（１０日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）アスレチックスのニック・カーツ内野手が１０日（日本時間１１日）、本拠のレッドソックス戦で４試合ぶりの３０号本塁打を放った。同点で迎えた２回、先頭打者として打席に入った左打者のカーツは左腕トールのカウント２―２からまん中に入った９５・３マイル（約１５３キロ）の直球をジャストミート。打球は左翼