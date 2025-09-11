NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.67（+1.04+1.66%） ポーランドが自国領内でドローンを撃墜し、西側各国がロシアによる攻撃であると批難していることや、イスラエルのドーハ空爆を背景に、各地で緊迫感が高まっている。米国はウクライナ停戦を要求しているが、ロシアは応じておらず、ドローン撃墜が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の軍事行動のきっかけとなるリスクが意識されている。