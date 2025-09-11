NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3682.00（-0.20-0.01%） 金１２月限は小反落。時間外取引は、ドル高を受けて売り優勢となったが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しを受けてドル安が再開すると、押し目を買われた。欧州時間に入ると、買い戻されて上値を伸ばした。日中取引では、米生産者物価指数（ＰＰＩ）の伸び鈍化を受けて買い優勢となったが、ドル安が一服すると、利食い売りに上値を抑えられた。