【ニューヨーク＝小林泰裕】１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２２０・４２ドル安の４万５４９０・９２ドルだった。前日に過去最高値を記録した反動から、利益確定の売りが優勢となった。値下がりは３営業日ぶり。ネット通販大手アマゾン・ドット・コムやスマートフォン大手アップルなどの銘柄が売られた。ダウ平均の構成銘柄ではないが、ソフトウェア大手オラクルが３６％高と急騰した