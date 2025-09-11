気象台は、午前5時34分に、大雨警報（浸水害）を会津若松市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・会津若松市に発表 11日05:34時点会津では、11日昼前まで土砂災害に、11日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■会津若松市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量30mm■喜多方市□大雨警報・土砂災害11日昼前にかけて警戒■北塩原村□大