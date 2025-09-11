◎7日の中日戦で4―2の5回無死満塁から登板し無失点に抑えた巨人・船迫は「（翌）朝起きたら、家族LINEに新聞の写真がたくさん来てましたよ」。各紙が大きく報じる好リリーフでした。◎楽天・ハワードが上半身のコンディション不良から復帰。12日からのロッテ4連戦での先発登板へ「TryWin」とニヤリ。頼もしい言葉です。