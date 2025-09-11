◇イースタン・リーグ巨人4−2オイシックス（2025年9月10日ジャイアンツタウン）右膝痛のため戦列を離れていた巨人・グリフィンがイースタン・リーグのオイシックス戦（ジャイアンツタウン）で実戦復帰した。先発して3回を46球で1安打無失点、3奪三振と好投。4回6安打4失点で今季初黒星を喫した8月2日のDeNA戦以来となる1軍復帰は「登板翌日の膝の状態を見てから決めたい」と話すにとどめた。